В среду, 24 февраля, в Венгрии для вакцинации начали применять китайский препарат от коронавируса компании Sinopharm. Таким образом, Венгрия стала первой в ЕС страной, которая приступила к использованию вакцины китайского производства.

Об этом сообщает Euronews.

– Сегодня мы начинаем делать прививки китайской вакциной, - заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Венгрия закупила у компании Sinopharm пять миллионов вакцин - этого достаточно для лечения 2,5 миллиона человек. Однако вакцина пока не была одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам.

Постановление правительства упростило процесс утверждения вакцины в Венгрии, позволив использовать любую вакцину, вводимую по меньшей мере одному миллиону человек во всем мире, без прохождения проверки регуляторным органом страны.

Напомним, Венгрия введет COVID-сертификаты для граждан, которые сделали прививку от коронавируса, а также для тех, кто перенес болезнь.