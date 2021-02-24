В среду, 24 февраля, в Венгрии для вакцинации начали применять китайский препарат от коронавируса компании Sinopharm. Таким образом, Венгрия стала первой в ЕС страной, которая приступила к использованию вакцины китайского производства.
Об этом сообщает Euronews.
– Сегодня мы начинаем делать прививки китайской вакциной, - заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Венгрия закупила у компании Sinopharm пять миллионов вакцин - этого достаточно для лечения 2,5 миллиона человек. Однако вакцина пока не была одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам.
Постановление правительства упростило процесс утверждения вакцины в Венгрии, позволив использовать любую вакцину, вводимую по меньшей мере одному миллиону человек во всем мире, без прохождения проверки регуляторным органом страны.
Напомним, Венгрия введет COVID-сертификаты для граждан, которые сделали прививку от коронавируса, а также для тех, кто перенес болезнь.
|
Про то, как место сидения опять определяет угол зрения…Александр Жолобецкий
|
Дерева не винні, у всьому винувата тьотя і це не смішно, будьте як PerseveranceСтанислав Мартиросов
В среду, 24 февраля, в Венгрии для вакцинации начали применять китайский препарат от коронавируса компании Sinopharm. Таким образом, Венгрия стала первой в ЕС страной, которая приступила к использованию вакцины китайского производства.
Об этом сообщает Euronews.
– Сегодня мы начинаем делать прививки китайской вакциной, - заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Венгрия закупила у компании Sinopharm пять миллионов вакцин - этого достаточно для лечения 2,5 миллиона человек. Однако вакцина пока не была одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам.
Постановление правительства упростило процесс утверждения вакцины в Венгрии, позволив использовать любую вакцину, вводимую по меньшей мере одному миллиону человек во всем мире, без прохождения проверки регуляторным органом страны.
Напомним, Венгрия введет COVID-сертификаты для граждан, которые сделали прививку от коронавируса, а также для тех, кто перенес болезнь.