Соответствующее решение принято на заседании правительство.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сегодняшнее решение позволит жителям оккупированных территорий через интернет зарегистрировать рождение ребенка.

– Родители смогут получить электронный экземпляр судебного решения об установлении факта рождения ребенка. После этого номер документа нужно будет внести в заявление на портале «Дія», на основании которой отдел ЗАГС зарегистрирует рождения и оформит свидетельство, - отметил Шмыгаль.