Кабинет министров предоставил украинцам в оккупации доступ к государственной услуге «єМалятко». Теперь они через интернет смогут получить украинское свидетельство о рождении для новорожденных детей.
Соответствующее решение принято на заседании правительство.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сегодняшнее решение позволит жителям оккупированных территорий через интернет зарегистрировать рождение ребенка.
– Родители смогут получить электронный экземпляр судебного решения об установлении факта рождения ребенка. После этого номер документа нужно будет внести в заявление на портале «Дія», на основании которой отдел ЗАГС зарегистрирует рождения и оформит свидетельство, - отметил Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что разработка такого сервиса уже находится на завершающей стадии.
|
Про то, как место сидения опять определяет угол зрения…Александр Жолобецкий
|
Дерева не винні, у всьому винувата тьотя і це не смішно, будьте як PerseveranceСтанислав Мартиросов
Кабинет министров предоставил украинцам в оккупации доступ к государственной услуге «єМалятко». Теперь они через интернет смогут получить украинское свидетельство о рождении для новорожденных детей.
Соответствующее решение принято на заседании правительство.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сегодняшнее решение позволит жителям оккупированных территорий через интернет зарегистрировать рождение ребенка.
– Родители смогут получить электронный экземпляр судебного решения об установлении факта рождения ребенка. После этого номер документа нужно будет внести в заявление на портале «Дія», на основании которой отдел ЗАГС зарегистрирует рождения и оформит свидетельство, - отметил Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что разработка такого сервиса уже находится на завершающей стадии.