Украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, смогут зарегистрировать рождение ребенка через «єМалятко». Разработка такого сервиса уже находится на завершающей стадии.

Об этом Министерство юстиции сообщило в Facebook.

Родители младенцев через это приложение получат электронный экземпляр судебного решения об установлении факта рождения ребенка. Номер документа нужно будет внести в заявление на портале «Дія», на основании которого отдел ЗАГС зарегистрирует рождение и оформит свидетельство.

Какие услуги будут доступны:

государственная регистрация рождения и определения происхождения ребенка;

присвоение номера налогоплательщика;

присвоение УНЗР (уникального номера записи в реестре) и определение принадлежности ребенка к гражданству Украины.

В Минюсте отмечают, что родители младенцев смогут быстро и удобно получить свидетельство о рождении и другие государственные услуги для новорожденного.

Через этот сервис родители смогут получить такие услуги, как регистрация места проживания ребенка; назначение помощи при рождении; регистрация новорожденного в электронной системе здравоохранения; регистрация новорожденного ребенка в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов.

«єМалятко» также предусматривает предоставление услуги государственной регистрации рождения ребенка в электронном виде, а также передачу в электронном виде в режиме реального времени информации о новорожденном в Единый государственный демографический реестр.

Ранее Кабинет министров изменениями в распоряжении №523 предположил, что услуга «еМалятко» для родителей новорожденных является обязательной для всех центров предоставления админуслуг в Украине.