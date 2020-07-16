Кабинет министров изменениями в распоряжение №523 предположил, что услуга «еМалятко» для родителей новорожденных является обязательной для всех центров предоставления админуслуг в Украине.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram.

— Отныне услуга «еМалятко» для родителей новорожденных является обязательной услугой во всех ЦПАУ, созданных районными государственными администрациями. Сегодня правительство одобрило соответствующие изменения в распоряжение №523, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее районные государственные администрации самостоятельно решали, предоставлять ли услугу «еМалятко» в созданных ими ЦПАУ. Сейчас комплексная услуга еМалятко входит в обязательный перечень услуг, утвержденный Кабинетом министров.

— Такие изменения позволяют нам сделать услугу «еМалятко» еще доступнее — и обеспечить ее предоставление во всех ЦПАУ страны. В частности — в ЦПАУ г. Киева, — подчеркнули в министерстве.

Напомним, с марта в Николаеве Центр предоставления административных услуг начал обслуживать клиентов также онлайн.