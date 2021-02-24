Греция призвала Турцию вернуть прежний статус музея собору Святой Софии в Стамбуле. В прошлом году собор превратили в мечеть.

Об этом заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время выступления на сегменте высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека, передает пресс-служба МИД.

– Все государства обязаны независимо от их политических, экономических, культурных систем воздерживаться от изменения статуса памятников культуры, - заявил он.

При этом Дендиас отметил, что предварительное согласие заинтересованных сообществ, включая органы ООН, такие, как ЮНЕСКО, являются непреложным предварительным условием для изменения статуса.