Греция призвала Турцию вернуть прежний статус музея собору Святой Софии в Стамбуле. В прошлом году собор превратили в мечеть.
Об этом заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время выступления на сегменте высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека, передает пресс-служба МИД.
– Все государства обязаны независимо от их политических, экономических, культурных систем воздерживаться от изменения статуса памятников культуры, - заявил он.
При этом Дендиас отметил, что предварительное согласие заинтересованных сообществ, включая органы ООН, такие, как ЮНЕСКО, являются непреложным предварительным условием для изменения статуса.
– Я имею в виду, в частности, преобразование памятника Святой Софии в мечеть, что противоречит любому понятию уважения культурного наследия. Мы просим вместе со всеми другими учреждениями и международными организациями, которые это сделали, вернуть данному памятнику прежний статус, - подчеркнул он.
Напомним, 10 июля 2020 года Собор Святой Софии в Стамбуле стал мечетью, поскольку государственный совет Турции отменил постановление о присвоении Собору статуса музея.
Высокий представитель ЕС негативно отреагировал на решение властных структур Турции вернуть статус мечети собора Святой Софии, которая является одним из признанных культурных памятников Турции и мира.
24 июля в здании собора Святой Софии в Стамбуле прошла пятничная молитва впервые после возвращения ему статуса мечети.
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Греция призвала Турцию вернуть прежний статус музея собору Святой Софии в Стамбуле. В прошлом году собор превратили в мечеть.
Об этом заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время выступления на сегменте высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека, передает пресс-служба МИД.
– Все государства обязаны независимо от их политических, экономических, культурных систем воздерживаться от изменения статуса памятников культуры, - заявил он.
При этом Дендиас отметил, что предварительное согласие заинтересованных сообществ, включая органы ООН, такие, как ЮНЕСКО, являются непреложным предварительным условием для изменения статуса.
– Я имею в виду, в частности, преобразование памятника Святой Софии в мечеть, что противоречит любому понятию уважения культурного наследия. Мы просим вместе со всеми другими учреждениями и международными организациями, которые это сделали, вернуть данному памятнику прежний статус, - подчеркнул он.
Напомним, 10 июля 2020 года Собор Святой Софии в Стамбуле стал мечетью, поскольку государственный совет Турции отменил постановление о присвоении Собору статуса музея.
Высокий представитель ЕС негативно отреагировал на решение властных структур Турции вернуть статус мечети собора Святой Софии, которая является одним из признанных культурных памятников Турции и мира.
24 июля в здании собора Святой Софии в Стамбуле прошла пятничная молитва впервые после возвращения ему статуса мечети.