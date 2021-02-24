Кабинет Министров на заседании 24 февраля назначил Владимира Тафтая на должность главы Государственного космического агентства.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает Экономическая правда.

С 2019 года Владимир Тафтай работал в Министерстве экономики начальником управления координации космической деятельности департамента стратегического развития сектора обороны и безопасности. В 2020 году с должности уволился, как отмечается в его декларации на сайте НАПК.

Позже был вице-президентом по корпоративному управлению ГП «Антонов». 28 января 2021 года он подал декларацию после увольнения с этой должности.

Декларацию кандидата на пост главы Госкосмоса Тафтай подал 18 февраля 2021 года.

Тафтай также участвовал в конкурсе на эту должность в 2019 году - тогда главой агентства стал Владимир Усов.

Напомним, ранее стало известно, что Украина выведет в космос собственный спутник до конца года.