Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская предлагает коллегам обратиться в Верховную Раду с просьбой принять закон о местном референдуме.
Об этом она заявила в среду, 24 февраля, в ходе заседания комиссии по вопросам законности и гласности Николаевского городского совета, передает корреспондент НикВести.
Татьяна Домбровская в ходе заседания обратилась к коллегам с предложением поддержать подготовленный ей проект решения об обращение к нардепам с просьбой принять закон о местном референдуме, который, по ее словам, позволит людям влиять на развитие города и не выходить с пикетами на улицу.
— Уважаемые депутаты! Недавно Верховной Радой был принят законопроект о Народовластии через всеукраинский референдум. Сегодня у нас есть возможность вернуть право волеизъявления путем местного референдума. Тем самым можно положить конец вот этим пикетам, этим людям, которые выходят с флагами, — сказала Татьяна Домбровская.
Ее коллега депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Максим Невенчанный попросил ее уточнить о ком она говорит, когда приводит в пример пикеты митинги и не подразумевает ли она под этим акции националистических организаций.
В ответ на это глава фракции «Слуга народа» отметила, что она говорит о всех жителях города, которые вынуждены митинговать на улице, чтобы влиять на процессы управления и развития Николаева.
— Нет, когда выходят и что-то требуют. Чтобы не было никаких конфронтаций в решении принципиальных для города вопросов. Я прошу вас поддержать данное решение и положить начала основанию нового эффективного механизма улучшения привлечения горожан к принятию решений, — ответила Татьяна Домбровская.
Максим Невенчанный также попросил коллегу уточнить, почему народные депутаты Украины, как субъекты законодательной инициативы, сами не могут инициировать и принять подобный закон. В ответ на это Татьяна Домбровская заявила, что нардепы хотят видеть инициативу депутатов городского совета и поддержку горожан в этом вопросе.
— То есть, у них (народных депутатов, - прим.) вообще в голове нет этого законопроекта. Вы по сути хотите инициировать законопроект лично? — спросил Максим Невенчанный.
— Да! — ответила Татьяна Домбровская.
— А вы лично общались с народными депутатами? — поинтересовался депутат «Оппозиционной платформы — За жизнь».
— Они говорят, что если депутаты городского совета будут поддерживать наших горожан, то конечно они поддержат и инициируют такой законопроект, — отметила глава фракции «Слуга народа».
— То есть, они не имеют морального права инициировать законопроект без морального толка снизу? — снова уточнил Максим Невенчанный.
— Они сейчас занимаются политикой Украины, нашей страны, да. Я хочу, чтобы вы поддержали мое предложение. Это инициатива снизу, — сказала Татьяна Домбровская.
В итоге депутаты решили дополнительно изучить данный вопрос и на следующем заседании прейти к обсуждению и к процедуре голосования.
Напомним, 26 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский закон «О всеукраинском референдуме». Согласно закону на всеукраинский референдум может выноситься один вопросй:
Также законом предусмотрены электронные процедуры при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронные голосования.
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Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская предлагает коллегам обратиться в Верховную Раду с просьбой принять закон о местном референдуме.
Об этом она заявила в среду, 24 февраля, в ходе заседания комиссии по вопросам законности и гласности Николаевского городского совета, передает корреспондент НикВести.
Татьяна Домбровская в ходе заседания обратилась к коллегам с предложением поддержать подготовленный ей проект решения об обращение к нардепам с просьбой принять закон о местном референдуме, который, по ее словам, позволит людям влиять на развитие города и не выходить с пикетами на улицу.
— Уважаемые депутаты! Недавно Верховной Радой был принят законопроект о Народовластии через всеукраинский референдум. Сегодня у нас есть возможность вернуть право волеизъявления путем местного референдума. Тем самым можно положить конец вот этим пикетам, этим людям, которые выходят с флагами, — сказала Татьяна Домбровская.
Ее коллега депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Максим Невенчанный попросил ее уточнить о ком она говорит, когда приводит в пример пикеты митинги и не подразумевает ли она под этим акции националистических организаций.
В ответ на это глава фракции «Слуга народа» отметила, что она говорит о всех жителях города, которые вынуждены митинговать на улице, чтобы влиять на процессы управления и развития Николаева.
— Нет, когда выходят и что-то требуют. Чтобы не было никаких конфронтаций в решении принципиальных для города вопросов. Я прошу вас поддержать данное решение и положить начала основанию нового эффективного механизма улучшения привлечения горожан к принятию решений, — ответила Татьяна Домбровская.
Максим Невенчанный также попросил коллегу уточнить, почему народные депутаты Украины, как субъекты законодательной инициативы, сами не могут инициировать и принять подобный закон. В ответ на это Татьяна Домбровская заявила, что нардепы хотят видеть инициативу депутатов городского совета и поддержку горожан в этом вопросе.
— То есть, у них (народных депутатов, - прим.) вообще в голове нет этого законопроекта. Вы по сути хотите инициировать законопроект лично? — спросил Максим Невенчанный.
— Да! — ответила Татьяна Домбровская.
— А вы лично общались с народными депутатами? — поинтересовался депутат «Оппозиционной платформы — За жизнь».
— Они говорят, что если депутаты городского совета будут поддерживать наших горожан, то конечно они поддержат и инициируют такой законопроект, — отметила глава фракции «Слуга народа».
— То есть, они не имеют морального права инициировать законопроект без морального толка снизу? — снова уточнил Максим Невенчанный.
— Они сейчас занимаются политикой Украины, нашей страны, да. Я хочу, чтобы вы поддержали мое предложение. Это инициатива снизу, — сказала Татьяна Домбровская.
В итоге депутаты решили дополнительно изучить данный вопрос и на следующем заседании прейти к обсуждению и к процедуре голосования.
Напомним, 26 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский закон «О всеукраинском референдуме». Согласно закону на всеукраинский референдум может выноситься один вопросй:
Также законом предусмотрены электронные процедуры при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронные голосования.