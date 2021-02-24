Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская предлагает коллегам обратиться в Верховную Раду с просьбой принять закон о местном референдуме.

Об этом она заявила в среду, 24 февраля, в ходе заседания комиссии по вопросам законности и гласности Николаевского городского совета, передает корреспондент НикВести.

Татьяна Домбровская в ходе заседания обратилась к коллегам с предложением поддержать подготовленный ей проект решения об обращение к нардепам с просьбой принять закон о местном референдуме, который, по ее словам, позволит людям влиять на развитие города и не выходить с пикетами на улицу.

— Уважаемые депутаты! Недавно Верховной Радой был принят законопроект о Народовластии через всеукраинский референдум. Сегодня у нас есть возможность вернуть право волеизъявления путем местного референдума. Тем самым можно положить конец вот этим пикетам, этим людям, которые выходят с флагами, — сказала Татьяна Домбровская.

Ее коллега депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Максим Невенчанный попросил ее уточнить о ком она говорит, когда приводит в пример пикеты митинги и не подразумевает ли она под этим акции националистических организаций.

Татьяна Домбровская

В ответ на это глава фракции «Слуга народа» отметила, что она говорит о всех жителях города, которые вынуждены митинговать на улице, чтобы влиять на процессы управления и развития Николаева.

— Нет, когда выходят и что-то требуют. Чтобы не было никаких конфронтаций в решении принципиальных для города вопросов. Я прошу вас поддержать данное решение и положить начала основанию нового эффективного механизма улучшения привлечения горожан к принятию решений, — ответила Татьяна Домбровская.

Максим Невенчанный также попросил коллегу уточнить, почему народные депутаты Украины, как субъекты законодательной инициативы, сами не могут инициировать и принять подобный закон. В ответ на это Татьяна Домбровская заявила, что нардепы хотят видеть инициативу депутатов городского совета и поддержку горожан в этом вопросе.

— То есть, у них (народных депутатов, - прим.) вообще в голове нет этого законопроекта. Вы по сути хотите инициировать законопроект лично? — спросил Максим Невенчанный. — Да! — ответила Татьяна Домбровская. — А вы лично общались с народными депутатами? — поинтересовался депутат «Оппозиционной платформы — За жизнь». — Они говорят, что если депутаты городского совета будут поддерживать наших горожан, то конечно они поддержат и инициируют такой законопроект, — отметила глава фракции «Слуга народа». — То есть, они не имеют морального права инициировать законопроект без морального толка снизу? — снова уточнил Максим Невенчанный. — Они сейчас занимаются политикой Украины, нашей страны, да. Я хочу, чтобы вы поддержали мое предложение. Это инициатива снизу, — сказала Татьяна Домбровская.

В итоге депутаты решили дополнительно изучить данный вопрос и на следующем заседании прейти к обсуждению и к процедуре голосования.

Напомним, 26 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский закон «О всеукраинском референдуме». Согласно закону на всеукраинский референдум может выноситься один вопросй:

противоречащий положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней;

отменяющий или ограничивающий конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;

направленный на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

по вопросам налогов, бюджета, амнистии;

отнесенный Основным законом к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Также законом предусмотрены электронные процедуры при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронные голосования.