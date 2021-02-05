Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская считает, что на сессия горсовета не должны обсуждаться политические вопросы, которые отвлекают от проблем города.

Об этом она рассказала в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Татьяна Домбровская осталась недовольна тем, что на последней сессии городского совета, которая состоялась во вторник, 2 февраля, депутаты были вынуждены рассматривать политические вопросы. Депутат считает, что она и ее коллеги не должны заниматься вопросами геополитики, и сконцентрировать свое внимание на проблемах Николаева и горожан.

— У меня это был первый, надеюсь, последний раз. Геополитикой не нужно заниматься в городском совете. Есть важные вопросы, вопросы хозяйственной деятельности и нам нужно закрывать потребности горожан. У нас есть о чем говорить, о чем думать нам, чтобы город процветал, чтобы люди гордились городом. В данном случае мы коснулись геополитике. Я хочу сказать, что и присутствие «Нацкорпуса», немного, я считаю, было неправильным. Да, был вопрос, который они хотели, чтобы депутаты поддержали. Это был вопрос о коллаборационизме. Но мы же не в каменном веке живем, правильно было бы собрать глав фракций, сесть, обсудить все и проговорить. Мне кажется, что должно быть все по другому. В тихой, спокойной обстановке. Нам не нужно было тратить 2 часа на вопросы геополитики. Что касается тарифов… он уже снижен. Зачем делать предложение к президенту? Кто-то хочет на этом пропиариться. Геполитикой должны заниматься депутаты Верховной Рады, у нас другие приоритеты, — заявила Татьяна Домбровская.

Напомним, что на сессии городского совета, которая состоялась во вторник, 2 февраля, депутаты Николаевского горсовета рассмотрели вопросы об обращении к президенту и правительству с требованием снизить тарифы на коммунальные услуги для населения, осудили поступок своего коллеги, который опубликовал на своей странице в Facebook скриншот новогоднего поздравления президента РФ Владимира Путина, а также об обращении к Верховной Раде, Президенту и Кабмину относительно разработки и принятия Закона Украины «О коллаборационизм»