Специалисты Пентагона (Министерства обороны США) успешно испытали солнечную панель размером 30x30 см для накопления энергии в космосе и будущей передачи электричества на Землю.

Об этом пишет CNN.

Панель PRAM (фотоэлектрический радиочастотный антенный модуль) запустили в космос в мае 2020 года. Ее прикрепили к дрону X-37B, который совершал цикл вокруг Земли каждые 90 минут, чтобы панель накапливала солнечный свет.

PRAM копила для преобразования более мощный синий свет, который не проходит через атмосферу. Панель произвела около 10 Вт энергии — этого достаточно для питания планшетного компьютера, но в будущем проект даст толчок развитию новым энергосетям. Проект предусматривает набор из десятков панелей, который должен будет распределять электричество в отдаленные уголки земного шара. При этом космическая солнечная энергия способна дать конкуренцию или заменить электростанции.

PRAM еще не отправила энергию прямо на Землю, но эта технология уже доказана.

Напомним, компания Илона Маска SpaceX назвала имя второго члена экипажа коммерческого рейса Crew Dragon. Второе место на коммерческом рейсе получила 29-летняя Хейли Арсено. Хейли Арсено — сотрудник клиники детских онкозаболеваний St. Jude Childrenʼs Research Hospital, в которой она сама ранее проходила лечение от рака костей.