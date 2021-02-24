Молдова с 25 февраля возобновляет работу еще одного пункта пропуска на границе с Украиной. Завтра снова будет открыт пункт «Виноградовка» - «Вулканешты».

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что завтра с 08:00 восстанавливается работа пункта пропуска «Вулканешты», который находится напротив украинского пункта пропуска «Виноградовка». Пропуск пешеходов и транспортных средств был прекращен с молдавской стороны 11 месяцев назад.

В то же время Кабинет министров Украины еще в конце мая принял решение о возобновлении работы всех пунктов пропуска на границе с Молдовой. Фактически пропускные операции стали возможными только после соответствующего решения молдавской стороны.

Напомним, ранее возобновили работу 66 пунктов пропуска на государственной границе с украинской стороны.