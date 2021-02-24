Кабинет министров разрешил гражданам Украины менять отчество по собственному усмотрению после достижения 14 лет.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, который участвует в заседании правительства, пишет Бабель.

Теперь физическое лицо с 14 лет может изменить отчество, в том числе повторно, подав заявление в Центр предоставления административных услуг. Раньше это можно было сделать в случае изменения собственного имени отцом ребенка или в случае исключения сведений о нем, как об отце.

Ранее сообщалось, что в Украине с 1 января 2021 года разрешили менять отчество с 14 лет. Соответствующий закон вступил в силу.