Служба безопасности Украины выдвинула подозрение в государственной измене «независимому эксперту» Юрию Дудкину, который выступал на каналах, принадлежащих Виктору Медведчуку.

Об этом Служба безопасности Украины сообщила на своем сайте.

СБУ утвеждает, что в рамках досудебного расследования были перехвачены разговоры, подтверждающие, что Юрий Дудкин выполнял заказы от российского федерального «Первого канала» и пропагандистского агентства «News Front» и работал в интересах спецслужб Кремля.

«В то же время «эксперт» принимал участие в прямых эфирах политических ток-шоу на запрещенных российских телеканалах. Там он не только способствовал разжиганию межнациональной розни, но и систематически получал за это денежное вознаграждение от заказчиков», - говорится в сообщении СБ Украины.

СБУ также утверждает, что задержанный систематически участвовал в «подрывной деятельности против Украины» со стороны РФ.

Подозрение предъявлено под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры по двум статьям Уголовного кодекса Украины: статья 111 (государственная измена) и статья 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Сейчас Юрия Дудкина задержали в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины.

Ранее НикВести сообщали, что украинскому блогеру, проживающему в Испании, Анатолию Шарию сообщено о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан.