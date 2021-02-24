Правительство Литва готово предоставить Украине часть вакцин от коронавируса. Однако это будет сделано в рамках инициативы Европейской комиссии для стран Восточного партнерства.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, передает правительственный портал.
В частности, во время встречи Шмыгаль призвал продолжить совместную работу в рамках Межправительственной украинского-литовской комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.
Кроме того, украинский премьер отметил, что он лично и президент Владимир Зеленский намерены принять участие в IV международной конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе.
— Рассчитываем, что в ближайшее время Литовская Республика предложит дату проведения Конференции, — сказал Денис Шмыгаль.
Он также поблагодарил литовскую сторону за четкую и последовательную поддержку Украины по всем актуальным вопросам, связанных, прежде всего с противодействием российской агрессии.
Премьер напомнил о создании Крымской платформы, целью которой является деоккупация Крыму. Первый саммит планируется провести 23 августа.
Во время встречи стороны также обсудили кампанию вакцинации, которая началась в Украине. В этом контексте Денис Шмыгаль отметил, что на сегодня это единственный способ преодоления пандемии.
— По национальному плану вакцинации мы намерены вакцинировать этом и следующем году в общей сложности почти 22 млн человек. У нас подписаны контракты с 6 производителями вакцины, 2 из которых уже зарегистрированы в Украине. Первыми у нас прививаются врачи и военные, — подчеркнул Денис Шмыгаль.
Как сообщалось, в Украине будет использоваться каскадная модель вакцинации, подразумевающая работу мобильных бригад все время.
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Правительство Литва готово предоставить Украине часть вакцин от коронавируса. Однако это будет сделано в рамках инициативы Европейской комиссии для стран Восточного партнерства.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, передает правительственный портал.
В частности, во время встречи Шмыгаль призвал продолжить совместную работу в рамках Межправительственной украинского-литовской комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.
Кроме того, украинский премьер отметил, что он лично и президент Владимир Зеленский намерены принять участие в IV международной конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе.
— Рассчитываем, что в ближайшее время Литовская Республика предложит дату проведения Конференции, — сказал Денис Шмыгаль.
Он также поблагодарил литовскую сторону за четкую и последовательную поддержку Украины по всем актуальным вопросам, связанных, прежде всего с противодействием российской агрессии.
Премьер напомнил о создании Крымской платформы, целью которой является деоккупация Крыму. Первый саммит планируется провести 23 августа.
Во время встречи стороны также обсудили кампанию вакцинации, которая началась в Украине. В этом контексте Денис Шмыгаль отметил, что на сегодня это единственный способ преодоления пандемии.
— По национальному плану вакцинации мы намерены вакцинировать этом и следующем году в общей сложности почти 22 млн человек. У нас подписаны контракты с 6 производителями вакцины, 2 из которых уже зарегистрированы в Украине. Первыми у нас прививаются врачи и военные, — подчеркнул Денис Шмыгаль.
Как сообщалось, в Украине будет использоваться каскадная модель вакцинации, подразумевающая работу мобильных бригад все время.