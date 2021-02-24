Венгрия первой в Евросоюзе начала использовать вакцину против COVID-19, производенную китайской компанией Sinopharm.

Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает Euronews.

— Сегодня мы начинаем делать прививки китайской вакциной, — сказал Виктор Орбан.

Венгерский регулятор предоставил разрешение на экстренное использование китайской вакцины COVID 29 января. Страна закупила у Sinopharm пять миллионов вакцин, этого хватит для прививки 2,5 миллиона человек.

В то же время вакцина китайской компании пока не была одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам, пишет издание.

Ранее Виктор Орбан заявил, что страна приняла решение о начале вакцинации российской вакциной «Спутник V№ из-за отсутствия «зеленого света» со стороны европейского регулятора.

Как известно, во вторник, 23 февраля, в Украину доставили первую партию препарата компании AstraZeneca, которую первыми получат Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев.