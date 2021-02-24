Корпорация Microsoft заявляют о причастности российской службы внешней разведки к массированной кибератаке на по меньшей мере девять федеральных ведомств и десятки частных предприятий в США.

Об этом сообщает CNN.

— На данном этапе мы увидели существенные доказательства, которые ведут к российскому агентству внешней разведки, — заявил президент компании Microsoft Брэд Смит во время выступления перед комитетом Сената по вопросам разведки.

В то же время американские специслужбы заявляют сейчас, что нападение, вероятно, совершил актер «российского происхождения».

Администрация Джо Байдена готовит санкции и другие меры в отношении РФ из-за хакерских атак, заявил CNN осведомленный собеседник. По его словам, дискуссии об ответных мерах еще продолжаются, но их одобрение — это вопрос нескольких недель. Чиновник добавил, что пакет, вероятно, будет включать санкции и киберкомпонент.

Ранее президент Microsoft Брэд Смит заявил, что у компании есть доказательства причастности России к массовой кибератаке на американские правительственные системы. Кибератака произошла в декабре 2020 года.