Нарушение права на получение информации и услуг на украинском языке фактически является нарушением прав человека.

Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка в Facebook.

— Нарушение права на получение информации и услуг на украинском языке — это фактически нарушение прав человека. Поэтому мы, прежде всего, занимаемся правозащитой, — отметил Тарас Креминь.

Языковой омбудсмен привел примеры таких случаев. В частности, на Николаевщине в одном из супермаркетов командир воинской части в ответ на просьбу объяснить ему что-то на украинском получил «не просто отказ, а нецензурную брань».

На днях к уполномоченному обратился ветеран Второй мировой войны, которому в аптеке нахамила продавщица после законного требования обслуживать его на украинском.

— В результате инцидента у пенсионера поднялось давление и он был вынужден вызвать «скорую», — отметил Тарас Креминь.

Кроме того, по его словам, есть отдельные обращения, когда решениями судов установлены факты отказа отдельных субъектов хозяйствования применять государственный язык во время обслуживания граждан, сопровождающиеся оскорблениями и даже угрозами.

— Это нарушает их (граждан - прим.) права и наносит моральный вред. И именно в таких случаях мы будем действовать жестко, — подчеркнул Тарас Кремень.

Он добавил, что защита права граждан на свободное общение и получение информации и услуг на украинском языке во всех сферах на всей территории Украины является главной задачей Секретариата языкового омбудсмена.

— У нас нет задачи ездить с «патрулями», «языковыми инспекторами», которыми политики запугивают сегодня людей, пытаясь любым способом отменить штрафы за нарушение языкового закона. Но у нас должны быть инструменты наказывать злостных нарушителей, которые игнорируют нормы Конституции и законов Украины, тех, кто унижает честь и достоинство людей за использование украинского, порочит государственный язык, — заявил Тарас Креминь.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал, что городские головы могут лишать депутатов слова, если те во время своего выступления говорят на русском языке.