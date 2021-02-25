В Украине провели уже 159 прививок против COVID-19 первой дозой вакцины.
Об этом сообщает Минздрав в Telegram-канале «Коронавирус-инфо».
«Проведены 159 прививок против COVID-19 первой дозой. Количество прививок, проведенных в регионах: Винницкая область — 10 прививок; Житомирская область — 40 прививок; Киевская область — 19 прививок; Черкасская область — 80 прививок; Черниговская область — 10 прививок», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что на 24 февраля 2021 года не получено ни одного сообщения от ГП «Государственный экспертный центр Минздрава Украины» о зарегистрированных неблагоприятных событиях после иммунизации.
Напомним, начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай рассказала, что первый этап вакцинации в регионе начнется в марте-апреле 2021 года. Вакцину получат работники «ковидных» больниц, интернате учреждения и военные.
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В Украине провели уже 159 прививок против COVID-19 первой дозой вакцины.
Об этом сообщает Минздрав в Telegram-канале «Коронавирус-инфо».
«Проведены 159 прививок против COVID-19 первой дозой. Количество прививок, проведенных в регионах: Винницкая область — 10 прививок; Житомирская область — 40 прививок; Киевская область — 19 прививок; Черкасская область — 80 прививок; Черниговская область — 10 прививок», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что на 24 февраля 2021 года не получено ни одного сообщения от ГП «Государственный экспертный центр Минздрава Украины» о зарегистрированных неблагоприятных событиях после иммунизации.
Напомним, начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай рассказала, что первый этап вакцинации в регионе начнется в марте-апреле 2021 года. Вакцину получат работники «ковидных» больниц, интернате учреждения и военные.