Депутаты Николаевского городского совета требуют от секретаря горсовета Дмитрия Фалько выделить в здании мэрии помещение, специально оборудованное для работы фракций.

Об этом шла речь в среду, 24 февраля, на заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам законности и этики, пишут НикВести.

Глава фракции «Европейская Солидарность» в горсовете Елена Киселева возмутилась предложению Дмитрия Фалько выделить в здании мэрии одно небольшое помещение для работы всех фракций, в котором помимо депутатов также будут находиться сотрудники мэрии. Депутат считает, что если фракциям могут выделить только небольшое помещение, то тогда нужно обеспечивать каждую из 4-х отдельным таким помешением, либо же найти в здании горсовета подходящий кабинет, чтобы в нем разметить и компьютерные столы, и место для возможности проведения заседания фракций, который полностью будет находиться в расположении депутатов и их помощников.

— Очень хорошо, что Вы зашли. У нас есть еще одно предложение. Учитывая, что в регламенте мы предусмотрели нормы относительно помещений для работы депутатов, но по состоянию на сегодня мы бегаем, что-то пишем, с торбами бегаем. Поэтому скажите, пожалуйста, когда будет выполнена норма регламента?, - сказала Елена Киселева. — Какое решение мы предлагаем? У нас есть большой 252 кабинет в котором находятся два куратора комиссий, и там есть ещё достаточно места для того, чтобы обустроить для работы депутатов три места, которые будут оборудованы необходимой оргтехникой. При этом, рядом есть небольшой кабинет, который до этого занимала избирательная комиссия. Они сейчас его освободили и если депутатам нужен какой-то частный разговор или прием провести, то можно его использовать, - сказал Дмитрий Фалько. — Это та тюрьма полтора на полтора, где стол и кулер для воды?, - уточнила Елена Киселева. — С кондиционерам, кстати, - добавил Дмитрий Фалько. — Я думаю, что в этом здании достаточно нормальных помещений для того, чтобы учесть, что состав депутатов 54 человека, 4 депутатские фракции и ещё есть помощники, поэтому минимум 4, - считает Елена Киселева. — В этом здании есть куча арендаторов, - указал Дмитрий Фалько. — Я прошлом созыве у каждой депутатской фракции был личный кабинет и, в принципе, это была нормальная работа, - сказала Елена Киселева. — У нас же еще есть туристический центр на первом этаже. Нам нужно хотя бы временно, на время ремонта, переместить людей, - отметил Дмитрий Фалько.

Депутат также предложила варинт размещения помощников в помещениях, которые расположены при входе в кабинеты для заседаний постоянных депутатских комиссий, а секретарь горсовета указал, что было бы лучше разместить их в 252 кабинете.

— Тогда скажите, для депутатов есть только общее помещение, и с работниками аппарата совета? Смотрите, когда мы обсуждали данный вопрос, то как мы себе размышляли. Аналогия — это помещение. Это помещение для коллективной отработки. Здесь можно провести заседание фракции, а можно поставить рабочие столы, где работают депутаты. А в том, первом помещении можно поставить рабочие столы, где будут работать по одному помощнику от каждой фракции. Для чего? Чтобы не бегать, когда люди приносят обращения, - сказала Елена Киселева. — Я думаю, что лучше в 252 разместить помощников. В этом помещении идет комиссия. Если у вас есть другое предложение, то давайте рассмотрим, - добавил Дмитрий Фалько.

Стоит отметить, что согласно регламенту работы Николаевского горсовета 8 созыва, который опубликован на сайте мэрии, предполагается обустройство одного отдельного помещения для работы фракций.

— Для практической деятельности депутатов, депутатских фракций, в здании совета, где проходят пленарные заседания, оборудуется отдельное помещение для проведения встреч, совещаний и обсуждений, в котором кроме депутатской деятельности, другая деятельность аппарата или других органов исполнительной власти не проводится. Для осуществления ими предусмотренных законами Украины и регламентом функций помещение должно быть оборудовано организационно-техническими средствами, многофункциональными приборами, обязательно иметь не меньше трех рабочих компьютерных мест, доступ к сети интернет, не меньше одного рабочего места с подключением «Лига.net», которой пользуются исполнительные органы власти, методическую литературу и периодические издания и так далее, - сказано в регламенте.

Ранее сообщалось, что в здании мэрии Николаева будет отведен отдельный кабинет для организации работы депутатских фракций.

Кроме этого, депутаты Николаевского городского совета выступили за принятие положения, согласно которому работа с материалами сессий будет проводиться с помощью планшетов без печати этих документов.