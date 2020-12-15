В здании мэрии будет отведен отдельный кабинет для организации работы депутатских фракций.

Соответствующая норма была внесена в проект регламента во время вчерашнего заседания временно комиссии по разработке регламента Николаевского городского совета по предложению главы фракции «Европейской солидарности» Елены Киселевой, - сообщают НикВести.

Пункт в проекте регламента звучит таким образом: для практической деятельности депутатов, депутатских фракций, в здании совета, где проходят пленарные заседания, оборудуется отдельное помещение для проведения встреч, совещаний и обсуждений, в котором кроме депутатской деятельности, другая деятельность аппарата или других органов исполнительной власти не проводится. Для осуществления ими предусмотренных законами Украины и регламентом функций помещение должно быть оборудовано организационно-техническими средствами, многофункциональными приборами, обязательно иметь не меньше трех рабочих компьютерных мест, доступ к сети интернет, не меньше одного рабочего места с подключением «Лига.net», которой пользуются исполнительные органы власти, методическую литературу и периодические издания и так далее. Порядок и график пользования депутатами согласовывается с аппаратом совета. Ответственным за помещение и его функциональность определяется секретарь горсовета и аппарат совета.

Елена Киселева

— Если у нас нет отдельных помещений для шести фракций, то тогда один рабочий, к примеру, тот, который на 3 этаже, где будет обязательно «Лига.net», потому что это рабочий инструмент, который сегодня не у всех чиновников даже есть, там будет методологическая литература. И там фракции по какому-то согласованному графику проводят заседании. И в этом помещении не проводятся другие встречи, собрания исполнительных органов. Чтобы не получилось так, что депутатский корпус стоит в очереди за другими постоянными комиссиями или общественными организациями. Условно, это место для работы депутатов. Пример: вы на сессии находитесь, вам нужно где-то побежать распечатать. Вы не бегаете, не кланяетесь каждому чиновнику и не говорите, что «А сделайте мне ксерокопию, а я вам принесу бумагу, поцелую в каблук». Вы заходите в рабочее место, где вам все создали и вы занимаетесь своими вопросами, - пояснила депутат Елена Киселева.

Представители других партий, за исключением «Партии Шария», поддержали это предложение.

Напомним, депутаты хотят принять специальное положение, чтобы на сессиях Николаевского горсовета работать с планшетами.

В составе Николаевского городского совета 8 созыва будет действовать 5 постоянных комиссий.

Как известно, 10 декабря, начала работу первая сессия Николаевского городского совета 8 созыва.