Правительство Финляндии объявило о новых ограничительных мерах в связи с распространением коронавируса - с 8 марта в стране вводится трехнедельный локдаун.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Yle.
Рестораны и бары будут закрыты с 8 по 28 марта в регионах с неблагоприятной эпидемической ситуацией.
Старшие классы средней школы, а также гимназии и профучилища переведут на дистанционное обучение на тот же срок.
– Я знаю, что все устали от этой ситуации, я тоже устала, но я прошу вас набраться терпения, - заявила премьер-министр Санна Марин.
По ее словам, все нынешние ограничения следует сохранять и далее. Даже по истечении трех недель ограничения будут сняты лишь частично.
В то же время финское правительство не планирует вводить комендантский час.
Премьер-министр заявила, что эпидемическая ситуация в Финляндии ухудшилась после Рождества, частично из-за распространения более заразного британского варианта вируса.
Сейчас примерно три четверти подтвержденных случаев в Финляндии считаются британским штаммом коронавируса.
Напомним, в лаборатории Vita в Финляндии обнаружили новую мутацию коронавируса COVID-19.
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Правительство Финляндии объявило о новых ограничительных мерах в связи с распространением коронавируса - с 8 марта в стране вводится трехнедельный локдаун.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Yle.
Рестораны и бары будут закрыты с 8 по 28 марта в регионах с неблагоприятной эпидемической ситуацией.
Старшие классы средней школы, а также гимназии и профучилища переведут на дистанционное обучение на тот же срок.
– Я знаю, что все устали от этой ситуации, я тоже устала, но я прошу вас набраться терпения, - заявила премьер-министр Санна Марин.
По ее словам, все нынешние ограничения следует сохранять и далее. Даже по истечении трех недель ограничения будут сняты лишь частично.
В то же время финское правительство не планирует вводить комендантский час.
Премьер-министр заявила, что эпидемическая ситуация в Финляндии ухудшилась после Рождества, частично из-за распространения более заразного британского варианта вируса.
Сейчас примерно три четверти подтвержденных случаев в Финляндии считаются британским штаммом коронавируса.
Напомним, в лаборатории Vita в Финляндии обнаружили новую мутацию коронавируса COVID-19.