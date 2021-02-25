Министерство здравоохранения Украины утвердило новую редакцию реестра лекарственных средств по программе «Доступные лекарства».
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко во время пресс-брифинга 25 февраля, пишет Бабель.
– Новый реестр содержит 297 позиций лечебных средств, что на 33 больше, чем в предыдущем, - рассказал он.
По словам заместителя министра, полностью будут возмещать стоимость 93 препаратов.
– Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой, диабетом второго типа будут получать необходимые лекарства, часть [стоимости] которых компенсировать государство, - добавил Иващенко.
Кроме этого, заместитель главы Минздрава отметил, что в 2021 году в программу «Доступные лекарства» включили три новых медицинских непатентованных названия — варфарин, нифедепин, ацетилсалициловая кислота.
Напомним, в связи с ростом числа попыток детских самоубийств парламентский комитет по вопросам здоровья нации инициирует два законопроекта, которые должны запретить продажу лекарств детям до 14 лет.
|
Про то, как место сидения опять определяет угол зрения…Александр Жолобецкий
|
Дерева не винні, у всьому винувата тьотя і це не смішно, будьте як PerseveranceСтанислав Мартиросов
Министерство здравоохранения Украины утвердило новую редакцию реестра лекарственных средств по программе «Доступные лекарства».
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко во время пресс-брифинга 25 февраля, пишет Бабель.
– Новый реестр содержит 297 позиций лечебных средств, что на 33 больше, чем в предыдущем, - рассказал он.
По словам заместителя министра, полностью будут возмещать стоимость 93 препаратов.
– Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой, диабетом второго типа будут получать необходимые лекарства, часть [стоимости] которых компенсировать государство, - добавил Иващенко.
Кроме этого, заместитель главы Минздрава отметил, что в 2021 году в программу «Доступные лекарства» включили три новых медицинских непатентованных названия — варфарин, нифедепин, ацетилсалициловая кислота.
Напомним, в связи с ростом числа попыток детских самоубийств парламентский комитет по вопросам здоровья нации инициирует два законопроекта, которые должны запретить продажу лекарств детям до 14 лет.