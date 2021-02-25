Министерство здравоохранения Украины утвердило новую редакцию реестра лекарственных средств по программе «Доступные лекарства».

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко во время пресс-брифинга 25 февраля, пишет Бабель.

– Новый реестр содержит 297 позиций лечебных средств, что на 33 больше, чем в предыдущем, - рассказал он.

По словам заместителя министра, полностью будут возмещать стоимость 93 препаратов.

– Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой, диабетом второго типа будут получать необходимые лекарства, часть [стоимости] которых компенсировать государство, - добавил Иващенко.

Кроме этого, заместитель главы Минздрава отметил, что в 2021 году в программу «Доступные лекарства» включили три новых медицинских непатентованных названия — варфарин, нифедепин, ацетилсалициловая кислота.

Напомним, в связи с ростом числа попыток детских самоубийств парламентский комитет по вопросам здоровья нации инициирует два законопроекта, которые должны запретить продажу лекарств детям до 14 лет.