Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения и депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий, передает Громадське.

Чиновник отметил, что первый законопроект касается непосредственно запрета продажи лекарств детям до 14 лет. В случае возникновения сомнения относительно возраста покупателя продавать лекарства будет разрешено только в случае предъявления документа, подтверждающего возраст.

Второй законопроект предусматривает введение административной ответственности за нарушение этого запрета. За продажу лекарств детям до 14 лет грозит штраф от 102 до 425 гривен, а за повторное нарушение — от 425 до 1190 гривен.

Михаил Радуцкий отметил, что за два последних года в Украине зафиксировали 60 попыток детских самоубийств, а только с начала 2021 таких случаев было 25. По мнению депутата, недавние случаи с отравлением детей лекарствами — это очень серьезная угроза, требующая немедленного реагирования государства.

Нардеп отметил, что один из факторов, подталкивающий детей к попыткам самоубийства — это деструктивный контент из некоторых соцсетей и онлайн-игр. Чтобы предотвратить это, депутат предлагает вести разъяснительную работу с детьми, родителями, использовать социальную рекламу и привлекать социальных работников.

— Возможно, стоит ввести санкции против информационных платформ, которые не хотят или не могут защищать пользователей от деструктивного контента, — предполагает Михаил Радуцкий.

Однако добавляет, что запрет продажи лекарств детям тоже необходим.

— По данным Всемирной организации здравоохранения, случаи самоубийства с использованием лекарственных средств занимают второе место по распространенности, и около 60% из них были совершены именно несовершеннолетними. То есть это наиболее доступный способ причинить себе вред, — объясняет депутат.

Напомним, 16 февраля, в Киевской области две семиклассницы отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка умерла.