В связи с ростом числа попыток детских самоубийств парламентский комитет по вопросам здоровья нации инициирует два законопроекта, которые должны запретить продажу лекарств детям до 14 лет.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения и депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий, передает Громадське.
Чиновник отметил, что первый законопроект касается непосредственно запрета продажи лекарств детям до 14 лет. В случае возникновения сомнения относительно возраста покупателя продавать лекарства будет разрешено только в случае предъявления документа, подтверждающего возраст.
Второй законопроект предусматривает введение административной ответственности за нарушение этого запрета. За продажу лекарств детям до 14 лет грозит штраф от 102 до 425 гривен, а за повторное нарушение — от 425 до 1190 гривен.
Михаил Радуцкий отметил, что за два последних года в Украине зафиксировали 60 попыток детских самоубийств, а только с начала 2021 таких случаев было 25. По мнению депутата, недавние случаи с отравлением детей лекарствами — это очень серьезная угроза, требующая немедленного реагирования государства.
Нардеп отметил, что один из факторов, подталкивающий детей к попыткам самоубийства — это деструктивный контент из некоторых соцсетей и онлайн-игр. Чтобы предотвратить это, депутат предлагает вести разъяснительную работу с детьми, родителями, использовать социальную рекламу и привлекать социальных работников.
— Возможно, стоит ввести санкции против информационных платформ, которые не хотят или не могут защищать пользователей от деструктивного контента, — предполагает Михаил Радуцкий.
Однако добавляет, что запрет продажи лекарств детям тоже необходим.
— По данным Всемирной организации здравоохранения, случаи самоубийства с использованием лекарственных средств занимают второе место по распространенности, и около 60% из них были совершены именно несовершеннолетними. То есть это наиболее доступный способ причинить себе вред, — объясняет депутат.
Напомним, 16 февраля, в Киевской области две семиклассницы отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка умерла.
|
Про то, как место сидения опять определяет угол зрения…Александр Жолобецкий
|
Дерева не винні, у всьому винувата тьотя і це не смішно, будьте як PerseveranceСтанислав Мартиросов
В связи с ростом числа попыток детских самоубийств парламентский комитет по вопросам здоровья нации инициирует два законопроекта, которые должны запретить продажу лекарств детям до 14 лет.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения и депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий, передает Громадське.
Чиновник отметил, что первый законопроект касается непосредственно запрета продажи лекарств детям до 14 лет. В случае возникновения сомнения относительно возраста покупателя продавать лекарства будет разрешено только в случае предъявления документа, подтверждающего возраст.
Второй законопроект предусматривает введение административной ответственности за нарушение этого запрета. За продажу лекарств детям до 14 лет грозит штраф от 102 до 425 гривен, а за повторное нарушение — от 425 до 1190 гривен.
Михаил Радуцкий отметил, что за два последних года в Украине зафиксировали 60 попыток детских самоубийств, а только с начала 2021 таких случаев было 25. По мнению депутата, недавние случаи с отравлением детей лекарствами — это очень серьезная угроза, требующая немедленного реагирования государства.
Нардеп отметил, что один из факторов, подталкивающий детей к попыткам самоубийства — это деструктивный контент из некоторых соцсетей и онлайн-игр. Чтобы предотвратить это, депутат предлагает вести разъяснительную работу с детьми, родителями, использовать социальную рекламу и привлекать социальных работников.
— Возможно, стоит ввести санкции против информационных платформ, которые не хотят или не могут защищать пользователей от деструктивного контента, — предполагает Михаил Радуцкий.
Однако добавляет, что запрет продажи лекарств детям тоже необходим.
— По данным Всемирной организации здравоохранения, случаи самоубийства с использованием лекарственных средств занимают второе место по распространенности, и около 60% из них были совершены именно несовершеннолетними. То есть это наиболее доступный способ причинить себе вред, — объясняет депутат.
Напомним, 16 февраля, в Киевской области две семиклассницы отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка умерла.