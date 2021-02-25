Депутаты Львовского городского совета обратились к президенту, генпрокурору, Верховной Раде и уполномоченному по правам человека из-за приговора одесскому активисту Сергею Стерненко.

Об этом сообщает издание Zaxid.net.

В обращении депутатов говорится, что они осуждают политические преследования и требуют обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение дела Стерненко в апелляционном суде.

— С 2015 года указаное дело находилось в производстве правоохранительной системы и превратилось в своего рода лакмусовую бумажку, которая призвана показать способность и готовность власти провести открытое и беспристрастное расследование этого резонансного дела. Именно такое расследование обеспечило бы восстановление доверия общественности и стало бы логическим продолжением процесса реформирования судебной и правоохранительной системы. Это дело ярко демонстрирует наличие в Украине политического преследования, — заявил депутат горсовета от «Европейская солидарность» Владимир Марусяк.

Ранее Львовский областной совет принял обращение к высшей власти с требованием обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение апелляции Сергея Стерненко, а также реформирования судебной системы Украины.

Напомним, Приморский районный суд Одессы приговорил Сергея Стерненко до 7 лет и трех месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества. Его обвиняют в похищении бывшего депутата Сергея Щербича в 2015 году.