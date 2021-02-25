Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинение в агентурной деятельности немцу, который, как утверждается, передал планы немецкого парламента России.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Spiegel Online.
Обвиняемый - гражданин Германии Йенс Ф., работал в компании, которая по поручению Бундестага проводила «проверки переносных электрических устройств на объектах, принадлежащих Бундестагу».
По словам федерального прокурора, обвиняемый имел доступ к PDF-файлам, в которых можно было увидеть планы упомянутых зданий.
По данным прокуратуры, обвиняемый решил передать эти файлы по собственной инициативе российским спецслужбам. Это произошло не позднее конца июля 2017 - начале сентября 2017 года.
Прокуратура утверждает, что обвиняемый отправил носитель данных сотруднику российского посольства в Берлине, который работал на ГРУ.
Напомним, немецкий суд впервые осудил бывшего офицера сирийской армии за преступления против человечности после начала войны в Сирии.
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Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинение в агентурной деятельности немцу, который, как утверждается, передал планы немецкого парламента России.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Spiegel Online.
Обвиняемый - гражданин Германии Йенс Ф., работал в компании, которая по поручению Бундестага проводила «проверки переносных электрических устройств на объектах, принадлежащих Бундестагу».
По словам федерального прокурора, обвиняемый имел доступ к PDF-файлам, в которых можно было увидеть планы упомянутых зданий.
По данным прокуратуры, обвиняемый решил передать эти файлы по собственной инициативе российским спецслужбам. Это произошло не позднее конца июля 2017 - начале сентября 2017 года.
Прокуратура утверждает, что обвиняемый отправил носитель данных сотруднику российского посольства в Берлине, который работал на ГРУ.
Напомним, немецкий суд впервые осудил бывшего офицера сирийской армии за преступления против человечности после начала войны в Сирии.