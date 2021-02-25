Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Следователи установили, что подозреваемые присвоили имущество, приняли незаконные решения о национализации госимущества после того, как РФ аннексировала Крым. А сделали они это вопреки Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

Так, подозреваемые передали имущество, которое принадлежит Украине, в федеральную или «республиканскую» собственность. Речь идет о государственном концерне «Массандра», «Международный детский центр Артек» и государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз».

Аксенову и Константинову инкриминируют части 1 статьи 438 Уголовного кодекса — нарушение законов и обычаев войны. Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, 14 декабря 2020 года в оккупированном Крыму продали «Массандру» — крупнейший винзавод на полуострове. Акции предприятия почти за 73 миллиона долларов приобрела дочерняя компания банка «Россия».