25 февраля Анатолий Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого в госизмене, вследствие чего теперь он объявлен в государственный розыск.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следователи СБУ ознакомили адвоката Анатолия Шария Валентина Рыбина с материалами производства, которые служили для сообщения о подозрении его подзащитному.

Валентину Рыбину также вручено ходатайство об избрании меры пресечения Анатолия Шарию, которое далее будет направлено в суд. О дальнейшем ходе данного дела Служба безопасности будет сообщать отдельно.

Отметим, что Анатолий Шарий объявлен в розыск на территории Украины. В тоже время он сам находится и проживает в Испании.

Экс-нардеп Украины и член наблюдательного совета «Укрзалізниця» Сергей Лещенко сообщил в Telegram со ссылкой на свои источники, что «Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Анатолия Шария из Испании, а также объявление его в розыск по линии Интерпола».

Напомним, СБУ сообщила Анатолию Шарию о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан 16 февраля. В СБУ утверждают, что Анатолий Шарий занимается подрывной деятельностью против Украины, называет его «пропагандистом», который занимался «дискредитацией государственной политики Украины» и распространял манипуляции и искаженную информацию о работе украинской власти.