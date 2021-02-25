В Украине в рамках пилотного проекта по трансплантации с начала 2021 года осуществили 19 трансплантаций органов и 29 пересадок костного мозга.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко, передает Интерфакс-Украина.

– В 2021 году в рамках пилотного проекта по трансплантации осуществлено 14 трансплантаций почки, в том числе шесть за счет посмертного донорства, три трансплантации печени, две трансплантации сердца, а также 24 аутологичных и пять аллогенных трансплантаций костного мозга, - сказал он.

Кроме этого, заместитель министра отметил, что Кабмин в среду принял постановление, которое создает предпосылки для появления отечественных производителей биоимплантов. Также принятие постановления позволит медучреждениям, имеющим лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по комбустиологии, изготавливать и использовать аллотрансплантанты кожи, которые имеют значительно большую эффективность, чем медизделия из синтетического материала.

– То есть мы фактически позволяем использовать донорскую кожу, - сказал Иващенко.

Как сообщалось, с 2021 года в Украине заработала Единая государственная информационная система трансплантации органов и тканей.

По словам главы Минздрава, в этом году впервые в Украине планируется сделать трансплантацию легких. Также в планах сделать трансплантацию рук и ног. Степанов подчеркнул, что это особенно актуально для украинских военнослужащих, потерявших конечности в связи с российской агрессией на востоке страны.

Правительство также планирует разработать механизм привлечения к транспортировке анатомических материалов и реципиентов все виды транспорта. В том числе гражданскую авиацию, авиационный транспорт ГСЧС, Нацполиции и Госпогранслужбы.

Напомним, в декабре 2020 года в Украине впервые провели трансплантацию почки трехлетнему ребенку от погибшего донора. Операцию сделали пациентке Национального института хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова.