Народный депутат Украины Александр Гайду встретился с руководителем госпредприятия «Зоря» - «Машпроект» Денисом Гордиенко, в ходе которого они обсудили ближайшие планы по работе завода.

Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

По словам политика, на данный момент предприятие имеет ряд заказов и работает над проектировкой и разработкой новой продукции.

– Завод обеспечен заказами для выполнения финансового плана. Активно продолжается работа по модернизации промышленных и инфраструктурных объектов в Украине, а именно газотранспортной системы и комплексной модернизации двух агрегатов перекачки аммиака. Конструкторское отделение работает над созданием новых современных двигателей большей мощности, - рассказал Александр Гайду.

При этом, предприятие продолжает работу над поисками новых рынков сбыта своей продукции. В частности, на данный момент ведутся переговоры о выходе на рынок Турции и дальнейшей работе с Военно-морскими силами Украины.

– Что касаемо работы на мировом рынке, то предприятие продолжает стабильно занимать конкурентные позиции в Индии. Также на данный момент ведутся переговоры о совместной деятельности с турецкими партнерами. Если же мы говорим о заказах на украинском рынке, то «Зоря» продолжает активное сотрудничество с Военно-Морскими Силами Украины, - добавил нардеп.

Александр Гайду напомнил о начале процесса корпоратизации концерна, который предусматривает преобразование предприятия в хозяйственное общество. Он подчеркнул, что в вопросе модернизации и конкурентоспособности госпредприятия требуются быстрые решения и инвестиции.

– Сейчас «Зоря» - «Машпроект» начинает подготовку к преобразованию в хозяйственное общество. Реформа Укроборонпрома предусматривает, что 65 самых перспективных предприятий концерна объединятся в новый государственный оборонный холдинг. Создание холдинга должно быть завершено в 2021 году. Планируется новая модель корпоративного управления, принципов и рекомендаций для дальнейшего развития. Рынок жесткий, быстрый и требует изменений. Поэтому для модернизации и конкурентоспособности необходимы инвестиции, время и смелые решения, - заявил народный депутат.