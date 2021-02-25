В Индии медики отказываются вакцинироваться от коронавируса препаратом местного производства.

Об этом пишет Hindustan Times.

Прививку от коронавируса в Индии сделали более 10,5 млн медиков. Но только 1,2 млн из них, или около 11%, сделали выбор в пользу местной вакцины Covaxin. Остальных вакцинировали препаратом AstraZeneca.

– Это все из-за изначальной дискуссии о том, что Covaxin был только экспериментальной вакциной и не прошел до конца третью стадий испытаний, — сказал советник правительства штата Махараштра по стратегии вакцинации Субхаш Салунхе.

Ранее в этом месяце штат Чхаттисгарх, находящийся под контролем оппозиции, заявил федеральному правительству, что не будет использовать Covaxin, пока его эффективность не будет подтверждена. Эпидемиологи и эксперты тоже критиковали поспешное одобрение препарата.

Разработчик вакцины компания Bharat Biotech заявила, что скоро опубликует данные об испытаниях этой вакцины, в которых приняли участие 26 тыс. волонтеров. Федеральное правительство Индии заказало 10 млн доз препарата Covaxin и получило по меньшей мере 5,5 млн из них.

Напомним, во вторник, 23 февраля, в Украину доставили первую партию препарата компании AstraZeneca, которую первыми получат Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев.