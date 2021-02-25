Генпрокуратура Германии выдвинула обвинения против немца, который сотрудничал с российской разведкой.

Об этом информирует пресс-служба ведомства в четверг, 25 февраля, передает Корреспондент.

По версии обвинения, подозреваемый работал на компанию, специализировавшуюся на осмотре и ремонте приборов для замера территории. Один из заказов подразумевал работу с такими приборами, которые использовались на земельном участке, находящемся в пользовании Бундестага. Обвиняемый имел доступ к PDF-файлам с чертежами территории.

— В период с конца июля 2017 года до начала сентября 2017 года обвиняемый по собственной инициативе решил передать информацию о территориях Бундестага Германии российским спецслужбам, - говорится в сообщении.

Мужчина перекинул PDF-файлы на мобильный носитель и «отправил сотруднику российского посольства в Берлине, который работал на ГРУ».

Ранее сообщалось, что президент Microsoft Брэд Смит заявил, что у компании есть доказательства причастности России к массовой кибератаке на американские правительственные системы.