Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что уголовные производства об отмывании доходов и превышении, в которых фигурировал экс-президент Украины Петр Порошенко, закрыли за отсутствием состава преступления.

Об этом НАБУ проинформировало в комментарии Радио Свобода.

По этому делу Петру Порошенко не выдвигали подозрений.

В НАБУ указывают на то, что основаниями для открытия дела было постановление Высшего антикоррупционного суда от 9 января 2020 года, которое обязала к этому детективов. Дело открыли по заявлению народных депутатов от партии «Оппозиционная платформа - за жизнь».

«По результатам осуществления досудебного расследования установлено отсутствие события уголовных преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 209, частью 5 статьи 191, в связи с чем 25 января 2021 принято решение о закрытии уголовного производства на основании пункта 1 части 1 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса Украины из-за отсутствия события уголовных правонарушений », - разъяснили в антикоррупционном Бюро.

Базис для закрытия дела дали проведенные следственные действия и их результаты, а также другие доказательства и данные «в их совокупности и взаимосвязи, основанные на всестороннем, полном и беспристрастном исследовании всех обстоятельств, изложенных в коллективном обращении народных депутатов Украины».

Ранее НикВести сообщали, что Фонд Петра Порошенко уже заключил соглашение на поставку первой партии кислородных концентраторов и кислородных станций для больниц.