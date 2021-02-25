Голосеевский районный суд Киева постановил украинским провайдерам ограничить доступ к 426 сайтам. В него попали российское издание РБК и платформа Livejournal.

Об этом сообщается на сайте Нацкомисии во вопросам госрегулирования в сфере связи и информатизации.

Суд вынес решение о закрытии доступа к сотням веб-ресурсов 4 февраля.

— Наложить арест на: имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Internet при использовании веб-ресурсов путем обязательства интернет-провайдеров, осуществляющих деятельность на территории Украины, в соответствии с частью 2 статьи 42 Закона Украины «О телекоммуникациях» включены в реестр операторов, провайдеров телекоммуникаций и перечень которых содержится на официальном сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирования в сфере связи и информатизации, закрыть к ним доступ. Постановление следственного судьи подлежит немедленному исполнению, - указано в постановлении судьи.

Арест накладывается в рамках уголовного производства, предусмотренного частью 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Киевский райсуд Харькова обязал интернет-провайдеров, операторов и провайдеров телекоммуникаций в Украине заблокировать доступ к четырем Telegram-каналамм, которые СБУ подозревает в работе на спецслужбы России.