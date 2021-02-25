За бывшего первого заместителя главы правления «ПриватБанка» Владимира Яценко внесли залог в размере 52 миллионов 200 тысяч гривен.

Об этом пишет hromadske.

Пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис отметила, что залог внесли в полном размере. Средства предоставило общество с ограниченной ответственностью. Какое именно, Олеся Чемерис не уточнила, так как суд не может разглашать эту информацию.

Также пресс-секретарь добавила, что следующим шагом должно стать то, что ООО, которое внесло залог, должно взять справку в суде и обратиться по месту содержания Владимира Яценко. Только когда общество покажет справку, подозреваемого могут освободить из-под стражи.

Отмечается, что если это случится, Владимир Яценко должен будет носить электронный браслет, не выезжать из Днепропетровской области без разрешения следователя, судьи, прокурора, воздержаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями, а также сдать на хранение все паспорта.

Как сообщалось ранее, правоохранители задержали бывшего первого заместителя «ПриватБанка» при попытке вылететь в Австрию на частном самолете.