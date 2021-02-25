Президент Владимир Зеленский на сегодняшнем заседании Совета развития общин и территорий заявил о необходимости в Украине местных референдумов. Глава государства поручил Верховной раде разработать и принять соответствующий закон.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Глава государства уверен, что создание такого законодательства усилит влияние общин на деятельность местных органов власти.
— Задачу разработать и принять законодательство о местных референдумах. Это усилит влияние общин на деятельность местных властей. Мы должны выйти на окончательную форму управления на местном уровне: общины решают, люди влияют и вместе с государством контролируют, — заявил Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская предложила коллегам обратиться в Верховную Раду с просьбой принять закон о местном референдуме.
Напомним, 26 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский закон «О всеукраинском референдуме». Согласно закону на всеукраинский референдум может выноситься один вопросй:
Также законом предусмотрены электронные процедуры при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронные голосования.
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Президент Владимир Зеленский на сегодняшнем заседании Совета развития общин и территорий заявил о необходимости в Украине местных референдумов. Глава государства поручил Верховной раде разработать и принять соответствующий закон.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Глава государства уверен, что создание такого законодательства усилит влияние общин на деятельность местных органов власти.
— Задачу разработать и принять законодательство о местных референдумах. Это усилит влияние общин на деятельность местных властей. Мы должны выйти на окончательную форму управления на местном уровне: общины решают, люди влияют и вместе с государством контролируют, — заявил Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская предложила коллегам обратиться в Верховную Раду с просьбой принять закон о местном референдуме.
Напомним, 26 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский закон «О всеукраинском референдуме». Согласно закону на всеукраинский референдум может выноситься один вопросй:
Также законом предусмотрены электронные процедуры при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронные голосования.