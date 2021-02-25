Президент Владимир Зеленский на сегодняшнем заседании Совета развития общин и территорий заявил о необходимости в Украине местных референдумов. Глава государства поручил Верховной раде разработать и принять соответствующий закон.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Глава государства уверен, что создание такого законодательства усилит влияние общин на деятельность местных органов власти.

— Задачу разработать и принять законодательство о местных референдумах. Это усилит влияние общин на деятельность местных властей. Мы должны выйти на окончательную форму управления на местном уровне: общины решают, люди влияют и вместе с государством контролируют, — заявил Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская предложила коллегам обратиться в Верховную Раду с просьбой принять закон о местном референдуме.

Напомним, 26 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский закон «О всеукраинском референдуме». Согласно закону на всеукраинский референдум может выноситься один вопросй:

противоречащий положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней;

отменяющий или ограничивающий конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;

направленный на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

по вопросам налогов, бюджета, амнистии;

отнесенный Основным законом к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Также законом предусмотрены электронные процедуры при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронные голосования.