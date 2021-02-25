При президенте Украины создадут конгресс, который будет обеспечивать диалог между местной, региональной и центральной властями.
Соответствующее заявление глава государства Владимир Зеленский сделал на форуме «Украина 30» во время заседания Совета развития общин и территорий.
— Отношения между центром и общинами должны стать абсолютно новыми, я бы даже сказал, качественно новыми. Они должны быть конструктивными, прозрачными и эффективными. Для этого мы создаем конгресс местных и региональных властей при президенте Украины, — сообщил Владимир Зеленский.
Он уточнил, что конгресс должен стать площадкой для диалога и поиска важных государственных решений.
— Всем нам пора осознать, что центральная и местная власти не конкуренты и не соперники, а партнеры. Одна команда, — резюмировал президент.
Как будет выглядеть такой конгресс и когда он начнет действовать, Владимир Зеленский не рассказал.
Напомним, Президент Владимир Зеленский на сегодняшнем заседании Совета развития общин и территорий заявил о необходимости в Украине местных референдумов. Глава государства поручил Верховной раде разработать и принять соответствующий закон.
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При президенте Украины создадут конгресс, который будет обеспечивать диалог между местной, региональной и центральной властями.
Соответствующее заявление глава государства Владимир Зеленский сделал на форуме «Украина 30» во время заседания Совета развития общин и территорий.
— Отношения между центром и общинами должны стать абсолютно новыми, я бы даже сказал, качественно новыми. Они должны быть конструктивными, прозрачными и эффективными. Для этого мы создаем конгресс местных и региональных властей при президенте Украины, — сообщил Владимир Зеленский.
Он уточнил, что конгресс должен стать площадкой для диалога и поиска важных государственных решений.
— Всем нам пора осознать, что центральная и местная власти не конкуренты и не соперники, а партнеры. Одна команда, — резюмировал президент.
Как будет выглядеть такой конгресс и когда он начнет действовать, Владимир Зеленский не рассказал.
Напомним, Президент Владимир Зеленский на сегодняшнем заседании Совета развития общин и территорий заявил о необходимости в Украине местных референдумов. Глава государства поручил Верховной раде разработать и принять соответствующий закон.