Лаборатория немецкой клиники Шарите проверила 48 украинских образцов на наличие новых штаммов коронавируса, их не обнаружили.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Корреспондент.
— По новому штамму коронавируса могу сказать, что мы получили результаты образцов из клиники Шарите. Мы отправляли 48 образцов. У нас нет "британского" штамма и также других штаммов, — сказал Максим Степанов.
Он также отметил, что Украина планирует и далее проверять образцы в немецкой клинике.
Кроме того, по словам министра, Минздрав законтрактовал безопасные и качественные вакцины, украинцы будут получать препараты наравне с гражданами Великобритании, Южной Кореи, Канады и стран Европейского Союза.
По мнению Максима Степанова, кампания по вакцинации в Украине проходит планово.
— Вчера звонил по Viber Евгению Горенко, врачу-реаниматологу Черкасской областной больницы, которому первому в Украине сделали прививки. Чувствует себя хорошо, - добавил министр.
Ранее Максим Степанов заявил о готовности Украины к испытаниям индийского спрея от коронавируса. Украина примет участие в клинических испытаниях.
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Лаборатория немецкой клиники Шарите проверила 48 украинских образцов на наличие новых штаммов коронавируса, их не обнаружили.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Корреспондент.
— По новому штамму коронавируса могу сказать, что мы получили результаты образцов из клиники Шарите. Мы отправляли 48 образцов. У нас нет "британского" штамма и также других штаммов, — сказал Максим Степанов.
Он также отметил, что Украина планирует и далее проверять образцы в немецкой клинике.
Кроме того, по словам министра, Минздрав законтрактовал безопасные и качественные вакцины, украинцы будут получать препараты наравне с гражданами Великобритании, Южной Кореи, Канады и стран Европейского Союза.
По мнению Максима Степанова, кампания по вакцинации в Украине проходит планово.
— Вчера звонил по Viber Евгению Горенко, врачу-реаниматологу Черкасской областной больницы, которому первому в Украине сделали прививки. Чувствует себя хорошо, - добавил министр.
Ранее Максим Степанов заявил о готовности Украины к испытаниям индийского спрея от коронавируса. Украина примет участие в клинических испытаниях.