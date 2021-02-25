Лаборатория немецкой клиники Шарите проверила 48 украинских образцов на наличие новых штаммов коронавируса, их не обнаружили.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Корреспондент.

— По новому штамму коронавируса могу сказать, что мы получили результаты образцов из клиники Шарите. Мы отправляли 48 образцов. У нас нет "британского" штамма и также других штаммов, — сказал Максим Степанов.

Он также отметил, что Украина планирует и далее проверять образцы в немецкой клинике.

Кроме того, по словам министра, Минздрав законтрактовал безопасные и качественные вакцины, украинцы будут получать препараты наравне с гражданами Великобритании, Южной Кореи, Канады и стран Европейского Союза.

По мнению Максима Степанова, кампания по вакцинации в Украине проходит планово.

— Вчера звонил по Viber Евгению Горенко, врачу-реаниматологу Черкасской областной больницы, которому первому в Украине сделали прививки. Чувствует себя хорошо, - добавил министр.

Ранее Максим Степанов заявил о готовности Украины к испытаниям индийского спрея от коронавируса. Украина примет участие в клинических испытаниях.