Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о готовности Украины к испытаниям индийского спрея от коронавируса. Украина примет участие в клинических испытаниях.

Об этом он заявил на брифинге, передает РБК-Украина.

— Пришли к согласию на участие Украины в клинических испытаниях разработки новой вакцины в форме назального спрея или капель, — рассказал Максим Степанов.

По его словам, это новый продукт, индийская компания уже начинает первый этап испытаний.

— Они будут быстро двигаться. Вторую и третью стадию мы можем провести в Украине, — рассказал Максим Степанов.

В сентябре-октябре испытания планируется завершить, отметил министр.

— Если мы будем проводить часть клинических испытаний в Украине, то это нам даст приоритетный доступ к этой вакцины в случае доказательства эффективности, — сообщил Максим Степанов.

Напомним, первым привитым пациентом в Украине стал врач-реаниматолог опорной по ковиду Черкасской областной больницы Евгений Горенко. Ему укололи вакцину CoviShield.