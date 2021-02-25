Компания Facebook в ближайшие три года заплатит новостным изданиям 1 миллиард долларов за использование их контента.

Об этом пишет TheБабель.

По словам вице-президента компании по международным вопросам Ника Клегга, с 2018 года соцсеть уже потратила 600 миллионов долларов на поддержку изданий. В прошлом месяце Facebook объявила о заключении соглашений с The Guardian, Financial Times, Daily Mail Group и другими британскими СМИ о предоставлении контента для Facebook News. Также подобные соглашения были достигнуты с издателями в США. Сейчас, Facebook ведет активные переговоры с издателями в Германии и Франции.

— Facebook более чем просто хочет сотрудничать с издателями новостей. Мы признаем, что качественная журналистика лежит в основе функционирования открытого общества, информируя граждан об их правах и возможностях и привлекая к ответственности сильных мира сего, - заявил Ник Клегг.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 4184, который обяжет интернет-гигантов, которые работают в Украине, платить налоги в украинский госбюджет. Речь идет о технологических гигантах — Apple, Google, Microsoft, Netflix, Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, Booking.com.