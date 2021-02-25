Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании Конгресса местных и региональных властей при президенте, который позволит наладить сотрудничество между местным самоуправлением и центральной властью.

Об этом он сказал во время заседания Совета развития громад и территорий в четверг, 25 февраля, передают НикВести.

— Отношения между центром и громадами должны стать абсолютно новыми, я бы даже сказал, качественно новыми. Они должны быть конструктивными, прозрачными и действенными. Для этого мы создаем Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины, — сообщил глава государства.

Позже он сказал, что планирует уже сегодня подписать соответствующий указ. Также Владимир Зеленский заявил о необходимости разработать Муниципальный кодекс Украины.

— Я хотел бы сегодня подписать указ о создании Конгресса местных и региональных властей. Это не будет орган на бумаге, который собирается раз в несколько лет и ничего не решает, так, ради пиара. Я думаю, наша первая встреча об этом говорит. У Конгресса будет постоянный офис и его работа будет эффективной. Максимально эффективной. Я считаю, что первым глобальным вопросом, на котором мы должны сосредоточиться на этой площадке должна быть разработка и написание Муниципального кодекса Украины. Знаю, что есть разные видения и модели документа, — сказал Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский поручил нардепам принять закон о местных референдумах.