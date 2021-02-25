Национальная полиция отозвала сопроводительное письмо НКРСИ, которым интернет-провайдерам сообщали о блокировании 426 веб-сайтов.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

Уголовное производство, в рамках которого было принято решение о блокировании сайтов, будет истребовано из Голосеевского управления полиции Киева в Главное следственное управление Национальной полиции для проверки и, возможно, для закрытия в случае отсутствия состава преступления.

Он сообщил, что дело было возбуждено по заявлению гражданина Украины, которому «очень не нравилось то, что о нем писали на различных интернет-сайтах в разное время, называя его мошенником и проходимцем».

17 декабря 2020 года он обратился в полицию с жалобой на якобы совершенные против него мошеннические действия. После этого гражданин пошел в Голосеевский суд Киева с требованием наложить арест на сотни интернет-сайтов, которые в разное время что-то о нем писали.

Судья Екатерина Плахотнюк 4 февраля 2021 года признала сайты «орудием преступления» и наложила на них арест.

Геращенко считает решение судьи Плахотнюк необоснованным и произвольным.

— По моему мнению, должна быть внесена жалоба в Высший совет правосудия для дальнейшего изучения вопроса о соответствии судьи занимаемой должности, - написал заместитель министра.

Напомним, что среди сайтов, которые приказал заблокировать Голосеевский суд, были российский новостной сайт РБК, винницкий медиаресурс «20 минут», блог-платформа LiveJournal, сайт статистики телеграмм-каналов TGStat и много других менее известных веб-ресурсов.