Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил еще две дополнительные проверки телеканала «НАШ».

Об этом пишет Укринформ.

Первую проверку проведут на основе мониторинга 3 февраля, когда телеканал транслировал в прямом эфире брифинг нардепа от ОПзЖ Вадима Рабиновича.

– Это публичное и резонансное дело. Я не буду повторять то количество раз, когда употреблялось слово «фашизм» и подобные вещи... Это был прямой эфир, но ведущие передачи не опровергли и не отнеслись критически ни к одному высказыванию политика, чтобы обеспечить предоставление зрителям достоверной и полной информации, и, в частности, не предприняли никаких действий, чтобы остановить риторику, которая имеет признаки языка вражды, - отметил член Нацсовета Максим Оноприенко.

Вторую проверку проведут на основе мониторинга 4 февраля. Там было зафиксировано использование плашки со словами «фашист» и «нацист» в отношении лидера организации С14 Евгения Карася. В Нацсовете отметили, что Верховный суд не признал эту организацию неонацистской. Также ведущие канала не предоставили подтверждений информации на плашках и не обеспечили альтернативную точку зрения.

В то же время руководительница Нацсовета Ольга Герасимьюк также заявила, что высказывания на телеканале содержат «ужасные вещи» — и «так называемый Голодомор», и обвинения, что в Бабьем Яру евреев убивали именно украинцы.

– С этим надо разобраться. Много разговоров ходит в обществе о том, закроют «НАШ», не закроют. Я к этим разговорам отношусь отстраненно. Хочу, чтобы все обратили внимание на то, что реально происходит в эфире, - пояснила она.

Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проверил несколько телеканалов — в частности, применил санкции к «112 Украина», а также назначил внеплановую проверку телеканала «НАШ». Кроме того, их заинтересовали заявления Анны Герман в эфире ZIK.