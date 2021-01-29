Как сообщила пресс-служба регулятора 28 января, к телеканалу «112 Украина» применили сразу две санкции — предупреждение и штраф в 114 тысяч 67 гривен за распространение высказываний, разжигающих рознь.

Такие слова звучали из уст приглашенных к участию в передачах канала гостей: Вадима Рабиновича, Елены Лукаш, Дмитрия Спивака, Евгении Червоненко, Наталии Королевской, Андрея Пальчевского, Михаила Погребинского, Виктора Медведчука и Олега Волошина.

— Часто в эфире телеканала высказывания являются прямым продолжением линии российской пропаганды и нарративами, похожими на официальную политическую и пропагандистскую позицию Российской Федерации, признанной Верховным Советом Украины и международным сообществом в большинстве стран Европы страной-агрессором, — отметили в регуляторе.

Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение о взыскании штрафа с четырех радиовещателей, нарушивших языковые квоты.