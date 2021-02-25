Европейский Союз следит за развитием ситуации в Армении и призывает все стороны воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации.

Как сообщает Европейская правда, об этом говорится в заявлении представителя ЕС.

— Евросоюз очень внимательно следит за развитием событий в Армении. Мы просим всех актеров успокоиться и избегать любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации, — говорится в заявлении.

В ЕС подчеркивают, что разногласия должны решаться мирным путем со строгим соблюдением принципов и процессов парламентской демократии.

— Согласно Конституции Армении, вооруженные силы сохраняют нейтралитет в политических вопросах и находятся под гражданским контролем. Поддержка демократического и конституционного строя — единственный способ, которым Армения может эффективно решать проблемы, с которыми сталкивается, — отметили в ЕС.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал заявление Генерального штаба попыткой военного переворота.