Европейский Союз следит за развитием ситуации в Армении и призывает все стороны воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации.
Как сообщает Европейская правда, об этом говорится в заявлении представителя ЕС.
— Евросоюз очень внимательно следит за развитием событий в Армении. Мы просим всех актеров успокоиться и избегать любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации, — говорится в заявлении.
В ЕС подчеркивают, что разногласия должны решаться мирным путем со строгим соблюдением принципов и процессов парламентской демократии.
— Согласно Конституции Армении, вооруженные силы сохраняют нейтралитет в политических вопросах и находятся под гражданским контролем. Поддержка демократического и конституционного строя — единственный способ, которым Армения может эффективно решать проблемы, с которыми сталкивается, — отметили в ЕС.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал заявление Генерального штаба попыткой военного переворота.
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Европейский Союз следит за развитием ситуации в Армении и призывает все стороны воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации.
Как сообщает Европейская правда, об этом говорится в заявлении представителя ЕС.
— Евросоюз очень внимательно следит за развитием событий в Армении. Мы просим всех актеров успокоиться и избегать любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации, — говорится в заявлении.
В ЕС подчеркивают, что разногласия должны решаться мирным путем со строгим соблюдением принципов и процессов парламентской демократии.
— Согласно Конституции Армении, вооруженные силы сохраняют нейтралитет в политических вопросах и находятся под гражданским контролем. Поддержка демократического и конституционного строя — единственный способ, которым Армения может эффективно решать проблемы, с которыми сталкивается, — отметили в ЕС.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал заявление Генерального штаба попыткой военного переворота.