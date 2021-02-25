Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал заявление Генерального штаба попыткой военного переворота.

Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Армения».

— Я приглашаю всех наших сторонников на Площадь Республики прямо сейчас. Я обращусь к общественности в прямом эфире в ближайшем будущем, — сказал он.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки Никола Пашиняна и правительства страны. Специальное заявление Генерального штаба подписало все руководство, включая начальника Оника Гаспаряна, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений.

Протесты с требованием к Николу Пашиняну покинуть свой пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. Сам Никол Пашинян заявил, что чист перед народом.

Как известно, с 27 сентября в регионе Нагорного Карабаха возобновились боевые действия. Стороны обвиняли друг друга в провокации конфликта. В Азербайджане, Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике объявили военное положение и мобилизацию.

Отметим, что Азербайджан в конфликте поддержала Турция, которая направила в зону боевых действий сирийских наемников, о чем неоднократно сообщалось в западных средствах массовой информации. Сам Эрдоган данную информацию отрицал.

9 октября руководители Министерств иностранных дел Азербайджана и Армении договорились в Москве о перемирии. На встрече, которая длилась более 10 часов, они решили, что с 10 октября прекратят огонь для того, чтобы провести обмен пленными, телами погибших при посредничестве «Красного Креста». Однако фактически прекращения огня в Карабахе не случилось.

8 ноября стало известно, что вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль город Шуши в Нагорном Карабахе.

10 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России завершили войну в Нагорном Карабахе.

Азербайджан получил в боях 40% территории, включая город Шуша (Шуши), сделав непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (Арцах) анклавом. Согласно договору, Баку отошли Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.

После чего в сети появились видео, как жители ряда арцахских районов, которые должны быть переданы азербайджанской стороне, стали сжигать свои дома. Также многие их них вывезли могилы, памятники и иконы из местных храмов и церквей, чтобы их не осквернили азербайджанцы.

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что согласился на перемирие с Азербайджаном в Нагорном Карабахе, чтобы избежать гибели тысяч армянских военных. После чего в Ереване обвинили Пашиняна в предательстве, призывая его покинуть должность.

Однако, парламент Армении не смог проголосовать вопрос об отставке премьер-министра Никола Пашиняна по причине отсутствия кворума для проведения заседания.