Президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. Оно пройдет в пятницу, 26 февраля.
Об этом говорится в сообщении Офиса Президента.
Заседание созывается «в связи с необходимостью принятия оперативных решений относительно актуальных вопросов национальной безопасности».
Ответственный за организацию заседания — секретарь СНБО Алексей Данилов.
Напомним, на прошлом заседании СНБО были утверждены санкции против нардепа от «ОПЗЖ» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
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Президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. Оно пройдет в пятницу, 26 февраля.
Об этом говорится в сообщении Офиса Президента.
Заседание созывается «в связи с необходимостью принятия оперативных решений относительно актуальных вопросов национальной безопасности».
Ответственный за организацию заседания — секретарь СНБО Алексей Данилов.
Напомним, на прошлом заседании СНБО были утверждены санкции против нардепа от «ОПЗЖ» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.