Президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. Оно пройдет в пятницу, 26 февраля.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента.

Заседание созывается «в связи с необходимостью принятия оперативных решений относительно актуальных вопросов национальной безопасности».

Ответственный за организацию заседания — секретарь СНБО Алексей Данилов.

Напомним, на прошлом заседании СНБО были утверждены санкции против нардепа от «ОПЗЖ» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.