Три из пяти чартерных самолетов, на офшорных владельцев которых СНБО наложил санкции из-за дел нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, незадолго до заседания СНБО перегнали в Швейцарию.

Об этом сообщает Bihus.Info.

По данным журналистов, там прописан бенефициарный владелец «трубы Медведчука», который и зарабатывал на схеме с нефтепродуктопроводом.

В решении СНБО говорится о наложении санкций на пять офшорных компаний, которые, в свою очередь, значатся владельцами частных самолетов.

Журналисты сообщают, что две из них напрямую связаны с нардепами Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком, ведь народные депутаты в разный период пользовались бортами, записанными на эти фирмы.

Третья компания записана на жену президента строительного холдинга Киевгорстрой Игоря Кушнира. По словам самого Кушнира, санкции вероятно были наложены ошибке.

Четвертая компания связана с бывшим депутатом и бизнесменом Виталием Хомутынником. Он подтвердил, что компания принадлежит ему, на нее зарегистрирован только самолет и также заявил об ошибочности наложения санкций.

Пятая компания из санкционного списка — WHPA AVIA LTD — зарегистрированная на Виргинских островах. Дополнительной информации об этой фирме журналистам найти не удалось, но предполагают, что эта структура связана с компанией с очень похожим названием — WHPA LIMITED, которая связана с российским бизнесменом Сергеем Судариковым. По информации СМИ, последний — приближенный к главе Роснефти и давнему другу президента РФ Владимира Путина Игорю Сечину.

По данным журналистов, самолеты всех трех вышеназванных офшорок, несмотря на заявления Кушнира и Хомутынника об ошибочности, в период с 10 по 21 февраля вылетели в аэропорт близ городка Сент-Галлен в Швейцарии, где, по информации журналистов, остаются до сих пор.

Bihus.Info сообщает, что именно в Сент-Галлене юридически прописана фирма Интернешнл Трейдинг Партнерс, которая является совладельцем украинского ПрикарпатЗападтранс, которая по сути и стала причиной наложения санкций за владение частью нефтепродуктопровода Самара-Западное направление, предназначенный для перекачки дизеля из России и Беларуси в Украину и Европу.

Журналисты заявил, что именно с этой швейцарской компанией и с ее владельцем — Анатолием Шефером — и связывают Медведчука и его окружение, которое якобы и зарабатывало на владении нефтепроводом.

В ОПЗЖ ранее опровергали информацию о причастности Медведчука к «трубе».

После наложения санкций эту часть «трубы Медведчука» должны передать в управление Нацагенства по розыску и управлении активами.

Напомним, на прошлом заседании СНБО были утверждены санкции против нардепа от «ОПЗЖ» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.