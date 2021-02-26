Лидеры стран-членов Европейского союза согласились ввести электронные сертификаты для привитых от COVID-19.

Об этом рассказала канцлер Германии Ангела Меркель во время брифинга по итогам видеоконференции с членами Совета Европы, пишет Новое время.

По словам Ангелы Меркель, все лидеры ЕС «едины во мнении», что необходимо ввести что-то подобное сертификатам вакцинации. Для проработки технических моментов Еврокомиссии нужно около трех месяцев и «паспорта», вероятно, станут доступны до лета.

Канцлер не исключила, что сертификат вакцинации может стать основанием для въезда в ЕС из третьих стран.

Напомним, правительство Израиля внедряет так называемый «зеленый паспорт», который будут выдавать тем, кто получил прививку от коронавируса, или тем, кто уже переболел болезнью.