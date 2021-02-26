Представители армий Индии и Пакистана в совместном заявлении сообщили, что договорились об установлении режима прекращения огня вдоль спорной границы в Кашмире.

Об этом сообщает Reuters.

— Обе стороны договорились о строгом соблюдении всех договоренностей и прекращении огня вдоль линии контроля и всех других секторов, начиная с 25 февраля 2021 года, — говорится в сообщении.

Как известно, Индия и Пакистан подписали соглашение о прекращении огня вдоль линии разграничения в Кашмирском регионе еще в 2003 году. Однако в последние годы перемирие регулярно нарушалось, в инцидентах гибли мирные жители приграничных населенных пунктов.

Кашмир долгое время был причиной напряженности между двумя странами, каждая из которых претендует на весь регион. Ситуация обострилась после того, как в августе 2019 года Нью-Дели отменил автономию штата Джамму и Кашмир и разделил его на две территории, которые управляются федеральными властями.

Напомним, в декабре прошлого года семь сотрудников сил безопасности погибли в результате нападения боевиков на военный КПП в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана.