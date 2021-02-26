На совещании у президента Украины обсудили запланированы на рассмотрение парламента законопроекты, среди которых и тот, что касается реформирования судебной системы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

— Судебная система в том формате, в котором она сегодня существует, уже доказала свою непригодность. Украинцы не доверяют судам, эта организация слишком коррумпированной и слишком шаткой. Мы должны это изменить, потому что именно изменения в судебной системе является залогом сильной Украины, где защищены права каждого гражданина. Это также является шагом на пути евроинтеграции Украины, — заявил Владимир Зеленский во время форума «Украина 30».

В совещании приняли участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумковым, премьер-министром Денис Шмыгаль, руководители парламентских комитетов и представители правительства.

На следующей неделе вопрос реформирования судебной системы будет дополнительно всесторонне обсужден на очередном Всеукраинском форуме «Украина 30».

Напомним, президент Владимир Зеленский на заседании Совета развития общин и территорий заявил о необходимости в Украине местных референдумов. Глава государства поручил Верховной раде разработать и принять соответствующий закон.