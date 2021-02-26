Эстонская Служба внешней разведки опубликовала годовой отчет, в котором говорится о росте вероятности нападения российских войск на Украину и страны Балтии через территорию Беларуси.

Об этом сообщает Радыё Свабода со ссылкой на руководителя разведки Мика Марана.

— Если Россия увидит, что протестующие близки к победе, тогда мы не можем исключить военное вмешательство России, поскольку Республика Беларусь чрезвычайно важна для России в стратегическом плане. Пока мы не видим, что Россия хочет как-то рекламировать свою деятельность. Сейчас народ Республики Беларусь ни в коем случае не против России, и целью Кремля, конечно, есть поддержка этой ситуации. Однако чем дольше Кремль поддерживает Лукашенко во власти, тем больше понимания того, что Россия стоит за ни, —заявил Мик Маран.

По данным эстонской разведки, в результате политического кризиса 2020 Беларусь стала военным округом России, и сейчас этот белорусский военный округ представляет непосредственную угрозу для своих ближайших соседей с НАТО.

Эстонская разведка считает, что нападение российских войск на Украину и страны Балтии по территории Беларуси от потенциальной угрозы становится реальным.

В отчете говорится, что следующие российско-белорусские военные учения Запад должны состояться в этом году, и сила Александра Лукашенко все больше будет зависеть от поддержки России, в том числе в военной сфере.

— Учитывая географическое расположение и территориальный охват, Беларусь является необходимым буферной зоной для России и выполняет свои задачи на западном стратегическом направлении. Во время кризиса или войны Россия может использовать Беларусь как плацдарм и разместить там свои войска, перекрывая доступ НАТО в коридор Сувалки, который обеспечивает движение в воздушном пространстве соседних стран и налаживания наземной связи с Калининградской областью России, — говорится в сообщении.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае нападения РФ на Украину со стороны оккупированного ею Крыма «будет большая война» и будут мобилизованы и мужчины, и женщины.